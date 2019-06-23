Политика

США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликтаЭхо Москвы 05:30

Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов. При чем половину суммы должна получить Палестина.
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США опубликовали план по урегулированию палестино-израильского конфликта

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РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на антироссийскую акцию футболистов кутаисского "Торпедо", сообщает "Советский спорт".
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В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
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Спорт

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Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Studio MDHR заявила, что хотела бы создать проект по серии Legend of Zelda.
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Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
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Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

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Началось производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Компания Zhaoxin Semiconductor анонсировала 16-нанометровый восьмиядерный процессор Zhaoxin KX-6000 в прошлом году.
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В Самарской области прогнозируют дожди и грозы

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Обновлено в 09:30
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Нам и не снилось: сколько зарабатывают финалистки «Холостяка»

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Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?

Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
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В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера

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Одноногий мужчина на костылях пырнул ножом иностранца в Петербурге

Выяснять отношения оппоненты решили на улице. В какой-то момент одноногий мужчина выхватил нож и пырнул одного из иностранцев.
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