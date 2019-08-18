Экономика

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее времяРИА Новости 11:59

Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
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Ларри Кадлоу
Американский экономист
Американский консервативный экономист и телеведущий, вел программу «The Kudlow Report» на канале CNBC. Директор Национального экономического совета с 2 апреля 2018 года.
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