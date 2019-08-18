Экономика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее времяРИА Новости 11:59
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
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Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители
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Политика
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Финансист из США рассказал о замене доллару, придуманной в России
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
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Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
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Обновлено в 05:06
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Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
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Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
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Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о цели своего визита на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
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