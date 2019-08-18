Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

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