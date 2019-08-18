Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее времяРИА Новости вчера в 11:59
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
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В Белом доме не ожидают экономического спада в США в ближайшее время
Комсомольская правдавчера в 15:48
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Общество
Росавиация пообещала улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова
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Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Религия
Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами
В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников.
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Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
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Экономика
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Почему в России проблемы с освоением шельфа Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев предупредил Владимира Путина, что арктический шельф "не работает на экономическое развитие России".
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Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Обновлено вчера в 21:14
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Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Иркутской области
При пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области погибли четыре человека.
Обновлено в 01:15
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено вчера в 19:36
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.
Обновлено 17 августа в 22:42
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
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Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»
В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено 17 августа в 07:53
Экономика
Законопроект о праве «санкционных» компаний переводить судебные споры в Россию противоречит Конституции РФ, считает ЦБ
Как сообщалось, 24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что граждане РФ и российские юрлица, находящиеся под санкциями, вправе требовать от контрагента уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах иностранных государств, международных организаций или в третейских судах за пределами РФ.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Космос
В Антарктике нашли радиоактивную пыль сверхновой звезды
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
Отмечается, что в результате столкновения погибли три человека. Еще четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00