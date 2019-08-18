Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее времяРИА Новости 11:59
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 19 по 25 августа
Близнецы Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали.
Обновлено в 00:05
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Обновлено в 19:11
Происшествия
СМИ узнали содержание аудиозаписи подростка, убившего свою семью
Трагедия произошла в селе Патрикеево. После убийства семьи подросток свёл счёты с жизнью.
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп пообещал принять решение об исключениях для компании Huawei
Американский президент Дональд Трамп пообещал принять решение об исключениях на закупку оборудования у американских предприятий для китайской компании Huawei.
Обновлено в 19:07
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями
Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.
Обновлено в 18:26
Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже, чем Google Pixel 3
По поводу актуальной модели Google Pixel 3 перед официальной премьерой обсуждали вопрос высокой стоимости, которая составила в конечном итоге 800 долларов.
Обновлено в 15:25
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка
Ведущий передачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский рассказал, что убивший свою семью подросток из Ульяновской области не участвовал в конкурсе.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 02:26
Кино
Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики»
Съемки ленты под руководством российского режиссера Джаника Файзиева продолжаются с 2017 года.
Обновлено в 05:41
Религия
Яблочный Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
В 2019 году Яблочный Спас — 19 августа. Это народное название православного праздника Преображение Господне.
Обновлено в 19:00
Политика
Глава МИД Польши назвал способ для «сдерживания России»
Размещение американских войск в Польше сыграет наиболее важную роль в "сдерживании России", заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
Обновлено в 19:30
Политика
Великобритания лишила гражданства пленного в Сирии боевика ИГ
Великобритания лишила гражданства Джека Леттса, присоединившегося к боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии.
Обновлено в 19:23
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Гаджеты
Intel представит процессоры Comet Lake-U 1 сентября
Ожидается, что официальная премьера этих процессоров случится 1 сентября, в День знаний.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46