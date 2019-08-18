Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее времяРИА Новости 11:59
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
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Авто
Продажа раритетного Porsсhe сорвалась из-за оговорки аукциониста
Обновлено в 14:04
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году
ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.
Обновлено в 15:34
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Футбол
Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Обновлено в 15:23
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Политика
Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА
Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:58
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Обновлено в 16:01
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro впервые засветился на живых фото несколько дней тому назад, когда изображения со сборочного конвейера опубликовал глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Титов предложил не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
Обновлено в 14:15
Футбол
«Уфа» одержала победу над «Ростовом»
В матче шестого тура чемпионата России «Уфа» в родных стенах уверенно переиграла «Ростов» со счётом 2:0. Это поражение стало для команды Валерия Карпина первым в текущем сезоне РПЛ.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе
Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.
Обновлено в 08:17
Футбол
Балотелли стал игроком «Брешии»
Обновлено в 14:05
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Теннис
Кузнецова проиграла Киз в финале теннисного турнира в Цинциннати
Россиянка Светлана Кузнецова уступила американке Мэдисон Киз в финале теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Обновлено в 16:05