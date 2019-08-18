Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

Происшествия СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.

Гаджеты Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.

Футбол Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Политика В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17 Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.

Шоу-бизнес В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.

Политика Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Происшествия МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321 Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.

Происшествия AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95 Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.

Футбол «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя Redmi Note 8 Pro впервые засветился на живых фото несколько дней тому назад, когда изображения со сборочного конвейера опубликовал глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).

Общество Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Экономика Титов предложил не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов выступил с предложением не отказываться от налогового спецрежима ЕНВД (единый налог на вмененный доход).

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент избил врача В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.

Футбол «Уфа» одержала победу над «Ростовом» В матче шестого тура чемпионата России «Уфа» в родных стенах уверенно переиграла «Ростов» со счётом 2:0. Это поражение стало для команды Валерия Карпина первым в текущем сезоне РПЛ.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева поправилась на каникулах в Европе Каникулы в Европе плохо повлияли на фигуру Альбины Джанабаевой. Певица сообщила поклонникам, что поправилась на несколько килограммов.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская показали сына В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.

Политика Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.