Политика

Белый дом назвал условие возвращения формата G8Национальная служба новостей 16:46

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В Белом доме назвали условие, при котором Россия могла бы вернуться к работе группы семи ведущих мировых держав.
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Белый дом назвал условие возвращения формата G8

Национальная служба новостей16:46
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