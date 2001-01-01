Политика
Белый дом назвал условие возвращения формата G8Национальная служба новостей 16:46
В Белом доме назвали условие, при котором Россия могла бы вернуться к работе группы семи ведущих мировых держав.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Энергетика
Украинцам посоветовали сделать запас газа на зиму
По мнению главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, украинцы могут сейчас по предоплате купить газ, а воспользоваться им во время зимы.
Обновлено в 03:21
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Происшествия
Челябинскому депутату предъявили обвинение в убийстве жены
В Челябинской области следователи предъявили депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову обвинение в убийстве жены.
Обновлено в 09:43
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Политика
Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot
Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Политика
Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи
Президент России Владимир Путин заявил, что рост объемов угледобычи в стране не должен наносить ущерб природе.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Кино
Александр Петров поддержал новую девушку на премьере фильма «Бык»
24-летняя артистку на премьере поддержал Александр Петров.
Обновлено в 19:00
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей
Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.
Обновлено в 17:17
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13