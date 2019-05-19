Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию ЗеленскогоРБК вчера в 23:07
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации. Возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского министр энергетики США Рик Перри.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Технологии
Правительство Южной Кореи начнёт использовать Linux
Представители Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи объявили о том, что в скором времени все компьютеры, используемые правительством страны, будут переведены на операционную систему Linux.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Музыка
Лоза оценил выступление Лазарева на Евровидении
Певец и композитор Юрий Лоза оценил выступление исполнителя Сергея Лазарева, представлявшего Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнёв в беседе с News.ru рассказал, что следует принимать в пищу для того, чтобы иметь здоровое сердце.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Xiaomi представила управляемую со смартфона умную кормушку для котов
Компания Xiaomi представила новую разработку Furrytail Pet Smart Feeder — умную кормушку для кошек и небольших собак.
Обновлено в 02:05
Кино
Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Авто
Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Арсенал» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01