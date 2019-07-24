Политика
Белый дом назвал «грандиозным позором» слушания с МюллеромNews.ru вчера в 15:46
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм распространила письменное заявление, в котором говорится, что слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера стали «грандиозным позором» для Демократической партии.
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