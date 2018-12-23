Политика

Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии
RT на русском
18:39

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.
RT на русском18:39

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Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии

Российская газета17:42

Белый дом исключил вероятность дальнейшего присутствия американских войск в Сирии

Коммерсантъ17:39

Белый дом назвал решение о выводе войск из Сирии популярным у народа

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Трамп не изменит решения о выводе войск из Сирии, заявили в Белом доме

РИА Новости17:13

Белый дом заявил о двухлетней подготовке Трампом вывода войск из Сирии

РБК16:12

Белый дом: Трамп не отменит решение по выводу войск из САР

Газета.Ru16:52

В Белом доме исключили вероятность того, что Трамп передумает выводить войска США из Сирии

ТАСС15:13
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Армия и оружие

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

Обновлено в 16:48
Политика

Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России

Принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны послужить «четким сигналом» для России, считает президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 14:01
Политика

Военные Украины разгромили пансионат на границе с Крымом

Обновлено в 18:44
Политика

Песков рассказал о жалобах и клевете во время пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы президенту Владимиру Путину в ходе прошедшей 20 декабря пресс-конференции не имели никакого отношения к журналистике, были обычными жалобами и отняли много времени у других.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Мэй похвалила британских военных за защиту от «вторжения России»

По данным агентства, Мэй похвалила военных за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 17:52
Политика

Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика

Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 14:46
Армия и оружие

NI раскритиковал посла США за слова о российских Ту-160

Журнал The National Interest раскритиковал слова посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские Ту-160 с "музейными экспонатами".
Обновлено в 18:54
Космос

Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли

Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика

Госдеп призвал Венесуэлу «не мешать» судам ExxonMobil

Представитель Госдепа Роберт Палладино в твиттере призвал Венесуэлу уважать международное право и суверенитет других стран.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты

Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20
Политика

Кадыров встретился с советником королевского двора Саудовской Аравии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров провёл встречу с советником королевского двора Саудовской Аравии, принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахдом бин Абдулазизом Аль-Саудом в Чечне.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе

Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.
Обновлено в 12:09
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 04:15
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