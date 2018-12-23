Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.

Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией

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Политика Политика Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.

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Политика Политика Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.

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Армия и оружие Армия и оружие Турция укрепляет военную группировку на сирийской границе Турция стягивает военную технику и подразделения спецназа в провинцию Килис на сирийской границе, часть техники переброшена на территорию Сирии, передает в воскресенье агентство DHA.