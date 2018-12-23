Политика
Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии
Белый дом: Трамп не изменит решения о выводе войск США из СирииRT на русском18:39
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что американский лидер Дональд Трамп не изменит решения о выводе войск США из Сирии.
RT на русском18:39
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Армия и оружие
CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан
Указ о выводе войск США из Сирии уже подписан. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны.
Обновлено в 19:25
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Глава британского правительства отметила роль вооруженных сил королевства в обеспечении безопасности, в том числе — противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «защите наших вод и нашего неба от вторжения России».
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, подчеркивает National Interest и напоминает, что американские истребители F-16, на десять лет старше Ту-160, но до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении до 2040-х годов.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено в 18:32
Политика
Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить "четким сигналом" для России.
Обновлено в 10:42
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:41
Космос
Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли
Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика
Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели
«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика
Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже
В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол.
Обновлено в 22:01
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после цунами
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с обрушившимся на побережье страны цунами.
Обновлено в 07:11
Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Обновлено в 13:09
Политика
Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты
Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, достигнутых на высшем уровне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Обновлено в 22:19
Политика
Times берет пример с украинского «Миротворца»
Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Обновлено в 19:49