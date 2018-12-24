с чего всё началось

Пентагон не добрил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, однако такой шаг поддерживают американцы. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие CNN: указ о выводе войск США из Сирии уже подписан

Политика Политика На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Политика Политика Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком заявил, что парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, которые были достигнуты на высшем уровне.

Космос Космос Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Политика Политика Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели «Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Израиля открыла огонь по вооруженным людям на границе с Сирией

Политика Политика Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Политика Политика Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ «Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.

Политика Политика В Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможное отключение российского сегмента интернета от глобальной сети.

Политика Политика Ряд анаболических стероидов запретили к свободной продаже В России изымается из свободного оборота ряд анаболических стероидов – меболазин, пропетандрол, роксиболон, энестебол и эпитиостанол.

Политика Политика Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Политика Политика Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.