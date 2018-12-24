Политика
Пентагон не добрил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, однако такой шаг поддерживают американцы. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.
Российская газетавчера в 17:42
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп работал над возможностью вывода американских войск из Сирии в течение двух лет, заявил в интервью Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.РБКвчера в 16:12
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Белый дом исключил вероятность дальнейшего присутствия американских войск в Сирии
Коммерсантъвчера в 17:39
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