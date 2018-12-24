Политика
Американцы поддержали решение Трампа о выводе войск из Сирии
Американцы поддержали решение Трампа о выводе войск из СирииФАН19:49
Американцы поддерживают решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, но его не одобряют в министерстве обороны страны.
ФАН19:49
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 21:14, Ашберн
Армия и оружие
CNN: указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Обновлено в 19:41
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Мэй похвалила британских военных за защиту страны от вторжения России
Вооруженные силы Великобритании играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от российского вторжения в территориальные воды и воздушное пространство Соединенного Королевства.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией
Израильские военные открыли огонь по вооруженным людям, находившимся в демилитаризованной зоне на границе с Сирией.
Обновлено в 16:48
Политика
Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить "четким сигналом" для России.
Обновлено в 10:42
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Клевета прозвучала в зале в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
NI раскритиковал посла США за слова о «музейности» Ту-160
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
Обновлено в 17:30
Космос
Илон Маск отметил развитие Китая в космической отрасли
Глава частной космической компании SpaceX инженер Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последствия цунами в Индонезии.
Обновлено в 14:41
Политика
Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели
«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика
Певца Виктора Салтыкова не пустили на Украину
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе
Обновлено в 19:49
Политика
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам
Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика
Венесуэла и Гайана поспорили о «вторжении» судов Exxon Mobil
Венесуэла направила обращение в ООН в связи со "вторжением" в свои территориальные воды исследовательских судов Exxon Mobil, якобы нанятых Гайаной, в Джорджтауне в свою очередь заявляют, что суда не нарушали границы и находились на территории Гайаны, когда их перехватили суда Венесуэлы.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
В Британии предупредили о новых атаках «Аль-Каиды» на самолеты
Боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты, заявил британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Обновлено в 16:20