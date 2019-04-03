Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морямиВести.Ru 15:42

Самолеты находились в воздухе около 13 часов, экипажи отработали дозаправку в воздухе. Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
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