Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морямиВести.Ru вчера в 15:42

Самолеты находились в воздухе около 13 часов, экипажи отработали дозаправку в воздухе. Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
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