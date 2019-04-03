Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морямиВести.Ru вчера в 15:42
Самолеты находились в воздухе около 13 часов, экипажи отработали дозаправку в воздухе. Как сообщает РИА Новости, в полете "Белых лебедей" сопровождали не только наши МиГ-31, но и F-16 ВВС Норвегии и Дании, так как операция проходила над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:17, Ашберн
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
В возрасте 68 лет скоропостижно скончался актер Алексей Булдаков, сообщил в своем Инстаграме президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Екатеринбурге за ночь сгорели восемь автомобилей
В ночь со среды на четверг в Екатеринбурге массово горели автомобили. За ночь от огня пострадали восемь машин.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Владелец затонувшего у Курил судна получил 4 года тюрьмы
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах
Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 00:22
Политика
Нетаньяху отправился с визитом в Москву
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву для обсуждения событий в Сирии и «деконфликтизационной» координации действий двух государств.
Обновлено в 01:09
Наука
Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в чемпионате Испании
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено вчера в 22:28
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Экс-губернаторы Красноярского края вошли в структуру «Онэксима»
Бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов вошли в совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим» Михаила Прохорова.
Обновлено в 00:51
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
«Газпром» поможет локализовать производство для СПГ и шельфа
Локализация оборудования, которое не производилось в России и требуется для обеспечения деятельности «Газпрома», является важным направлением работы, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:31
Общество
Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
Футбол
Жиру: «У Хадсона-Одои огромный потенциал, но ему нужно играть чаще»
Нападающий "Челси" Оливье Жиру прокомментировал игру полузащитника "синих" Каллума Хадсона-Одои в матче с "Брайтоном" (3:0). Я не удивлён игрой Хадсона-Одои.
Обновлено вчера в 19:52
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Телеведущего Дмитрия Хрусталёва заподозрили в пьяной езде
Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва остановили сотрудники дорожно-патрульной службы по подозрению в пьяной езде на "мерседесе".
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использование сетей 5G
Южная Корея первая в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.
Обновлено в 01:11
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Альфа-банк интегрирует свое коллекторское агентство
Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
Обновлено вчера в 23:20
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26