Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить голMetaratings 11:38

На 72-й минуте матча при счете 0:0 травму получил игрок «Астон Виллы» Джонатан Коджиа. Судья не остановил игру, а футболисты «Лидса», завладев мячом, нарушили негласное правило фэйр-плей и не стали выбивать мяч за пределы поля. В итоге Матеуш Клих забил гол, после чего началась потасовка.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. В Аргентине имеет прозвище «Сумасшедший», за то, что его, известного в футбольных кругах человека, совершенно не интересует популярность; он редко бывает на людях, живёт уединённо за чертой города, не пользуется мобильным телефоном и всегда ходит только в спортивном костюме. В 2001 году Бьелса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС.
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