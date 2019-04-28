Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить голMetaratings вчера в 11:38

На 72-й минуте матча при счете 0:0 травму получил игрок «Астон Виллы» Джонатан Коджиа. Судья не остановил игру, а футболисты «Лидса», завладев мячом, нарушили негласное правило фэйр-плей и не стали выбивать мяч за пределы поля. В итоге Матеуш Клих забил гол, после чего началась потасовка.
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