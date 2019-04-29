Футбол

Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить голMetaratings вчера в 11:38

На 72-й минуте матча при счете 0:0 травму получил игрок «Астон Виллы» Джонатан Коджиа. Судья не остановил игру, а футболисты «Лидса», завладев мячом, нарушили негласное правило фэйр-плей и не стали выбивать мяч за пределы поля. В итоге Матеуш Клих забил гол, после чего началась потасовка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бьелса приказал «Лидсу» дать «Астон Вилле» забить без сопротивления

Sports.ruвчера в 12:40

Бьельса объяснил, зачем заставил игроков «Лидса» пропустить гол от «Астон Виллы»

Чемпионат05:42

Тренер «Лидса» Бьелса объяснил, почему дал указание пропустить гол без сопротивления

Sport24.ru04:57

Марсело Бьельса — о решении отдать гол «Астон Вилле»: «Английский футбол известен своим духом честной игры»

Матч ТВвчера в 14:18

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

РИА Новостивчера в 12:07

«Лидс» позволил забить «Астон Вилле» без сопротивления после того, как нарушил фэйр-плей (видео)

Советский спортвчера в 10:56

Бьелса объяснил, почему заставил игроков «Лидса» специально пропустить мяч от «Астон Виллы»

ProstoProSport05:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Музыка

Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Финансы

Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%

Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Суд вынес приговор в отношении отца полковника Захарченко

Обновлено в 05:29
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.
Обновлено в 05:59
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Политика

Вучич собирается отстаивать интересы Сербии на саммите в Берлине

Как сообщил глава Сербии в эфире Pink, лично он намерен твердо отстаивать интересы страны, несмотря на то, что Сербия будет единственным участником саммита, который выступает решительно против независимости Косова, передает RT.
Обновлено в 02:40
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ

Обновлено вчера в 16:49
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

С неба на трассу: история первого аэродинамическиэффективного гоночного автомобиля

Накопленные знания и опыт Вуазен решил применить в активно развивающейся в те годы автомобильной, построив в 1923 году уникальный гоночный автомобиль для участия в Гран При Франции.
Обновлено в 04:41
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Музыка

Опубликовано видео с читающим рэп президентом Туркмении

В Сети появилось видео, на котором президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов читает рэп про жеребенка по кличке Ровач вместе со своим внуком Керимгулы.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора

Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
Обновлено в 01:23
Происшествия

Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере

Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Авто

Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Авто

Эксперты назвали оригинальные особенности нового Volvo XC60 2019

Подробный анализ самых необычных характеристик кроссовера Volvo XC60 2019 модельного года опубликован на веб-сайте журнала MotorTrend.
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марсело Бьелса
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника. В Аргентине имеет прозвище «Сумасшедший», за то, что его, известного в футбольных кругах человека, совершенно не интересует популярность; он редко бывает на людях, живёт уединённо за чертой города, не пользуется мобильным телефоном и всегда ходит только в спортивном костюме. В 2001 году Бьелса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс, основанный в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное