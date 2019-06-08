Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ 13:53
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
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В США решили провести акцию, в которой можно получить тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю, сообщает CBS.
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В Самарской области оптимизируют станции переливания крови
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В 2021 году на Луну отправится первый робот
Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.
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