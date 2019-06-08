Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ 13:53

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Коммерсантъ13:53

Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ

Росбалт10:05

Помощник Путина: потребительское кредитование пора «закручивать»

Московский Комсомолец07:24

Белоусов: Потенциал роста ипотеки в РФ есть, но ЦБ прав с отсечением «опасной»

ПРАЙМ07:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
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Доля фальсифицированных табачных изделий на российском рынке составляет 10,3%, заявил исполнительный вице-президент японской компании Japan Tobacco Муцуо Иваи.
Обновлено в 08:48
Политика

Борис Джонсон пообещал не платить ЕС $50 млрд без удовлетворяющей Лондон сделки по Brexit

Бывший глава МИД Соединенного Королевства и главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон пообещал не выплачивать Брюсселю отступные в размере £39 млрд ($50 млрд) за выход страны из Евросоюза, пока Лондон не согласует новое, удовлетворяющее Великобританию соглашение об условиях Brexit.
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Происшествия

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Задержанного ранее в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в 71-ю городскую клиническую больницу.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
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Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Игры

Продюсер Anthem: «У игры есть будущее»

Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

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Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
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В США предложили отказаться от смартфона на неделю за тысячу долларов

В США решили провести акцию, в которой можно получить тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю, сообщает CBS.
Обновлено в 18:39
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Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено в 18:32
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Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Здоровье

В Самарской области оптимизируют станции переливания крови

Экспертная комиссия регионального Минздрава признала целесообразной идею об оптимизации станций переливания крови в Самарской области.
Обновлено в 11:21
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
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Глава Amazon не исключил появления на Луне пунктов выдачи компании

Руководитель аэрокосмической компании Blue Origin и глава Amazon Джефф Безос не исключил строительства на Луне пунктов выдачи компании.
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Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
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Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.
Обновлено вчера в 15:23
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено в 15:50
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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