Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ 13:53
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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