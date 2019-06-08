Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ 13:53

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Коммерсантъ13:53

Белоусов предлагает «закручивать» потребительское кредитование в РФ

Росбалт10:05

Помощник Путина: потребительское кредитование пора «закручивать»

Московский Комсомолец07:24

Белоусов: Потребкредитование пока не угрожает рецессией, но нужно его «закручивать»

ПРАЙМ07:23
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политик, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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