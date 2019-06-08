Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ вчера в 13:53
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
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Обновлено вчера в 04:33
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О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ
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«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
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В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено вчера в 06:54
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России
Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено вчера в 14:32
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Петр Ян победил Риверу на UFC 238
Прошедшей ночью в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу.
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Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха.
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Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
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Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
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Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
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Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США
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Обновлено в 01:00
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В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
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Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
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Обновлено 07 июня в 10:35