Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитованиеКоммерсантъ вчера в 13:53

с чего всё началось

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Культура Госпитализированному Горбачёву пообещали показать «Чернобыль» Михаил Горбачёв признался, что пока не успел посмотреть нашумевший сериал «Чернобыль».

Политика Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Армия и оружие WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие Огнём ВСУ под Горловкой тяжело ранен подросток Днём в воскресенье глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Гольмовском огнём ВСУ был тяжело ранен 17-летний подросток, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры.

Происшествия Выброс химикатов в реку произошел на Украине В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Гаджеты IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.

Армия и оружие The National Interest рассказал, как гениальный авиапроект СССР на десятилетия обогнал США Обозреватель The National Interest рассказал об уникальном авиационном проекте СССР, который на десятилетия обогнал все американские разработки.

Происшествия Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.

Единоборства Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса Казахстанский боксер Геннадий Головкин в своем первом бою после поражения в сентябре прошлого года от мексиканца Сауля Альвареса нокаутировал канадца Стива Роллса.

Футбол Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Происшествия Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Пулково В Пулково экстренно вернулся лайнер, который выполнял рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Общество PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Политика Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании вместо уходящей в отставку Терезы Мэй Борис Джонсон заявил, что не намерен оплачивать Евросоюзу выход Великобритании при нынешних условиях соглашения.

Политика Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть законным парламенту и правительству и призвал мировое сообщество стать посредником в вопросе передачи власти в республике.

Политика Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.

Энергетика Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.

Культура Юрий Лоза научил своих подписчиков правильно мыть котов Ранее Юрий Лоза высказался в поддержку удаления некоторых сцен из фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" и жёстко раскритиковал выступление Сергея Лазарева на "Евровидении".