Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНРRT на русском 06:42

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.

Шоу-бизнес Юлия Барановская похвасталась кулинарным талантом младшего сына Арсения Юлия Барановская показала в Stories в соцсети Instagram, как Арсений осваивает итальянскую кухню, пытаясь приготовить знаменитую пасту.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Политика Назарбаев приехал на парад Победы Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.

Происшествия Пьяный мужчина угнал внедорожник, совершил ДТП и скрылся Сегодня в 13:40 пьяный мужчина угнал Land Cruiser Prado от дома №38 в деревне Асаково городского округа Одинцово, а затем попал в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Политика Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии 7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.

Общество Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Хоккей Киселевич покидает расположение сборной России по хоккею Защитник Богдан Киселевич покидает расположение сборной России, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.

Шоу-бизнес Татьяна Арнтгольц объединилась с бывшим мужем ради ребенка В браке у актеров родилась дочь Маша, и ради нее бывшие супруги стараются поддерживать теплые отношения.

Происшествия Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.

Общество В Москве началось шествие «Бессмертного полка» Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Происшествия В Омске на заводе пластмасс произошел пожар Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.

Футбол Аякс — Тоттенхэм 2:3 В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.

Футбол Бывший тренер «МЮ»: «Де Хеа мог бы играть за «Барселону» или «Манчестер Сити» Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году и стал в составе «красных дьяволов» чемпионом Англии, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя сына Впервые новоиспеченные родители показали миру своего новорожденного сына 8 мая.