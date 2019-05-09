Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНРЭкономика сегодня 09:54

Курс рубля может снизиться, если США повысят и введут новые пошлины на товары из КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Белоусов заявил, что российская экономика готова к названным рискам.

Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНР

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