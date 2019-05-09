Политика

Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНРЭкономика сегодня вчера в 09:54

Курс рубля может снизиться, если США повысят и введут новые пошлины на товары из КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Белоусов заявил, что российская экономика готова к названным рискам.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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