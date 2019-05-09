Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНРЭкономика сегодня вчера в 09:54

Курс рубля может снизиться, если США повысят и введут новые пошлины на товары из КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Белоусов заявил, что российская экономика готова к названным рискам.

Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНР

Шоу-бизнес Певица Катя Лель снова увидела НЛО Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Общество Стивен Сигал оценил главный парад Победы Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.

Политика Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.

Происшествия Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Происшествия Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.

Музыка К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.

Политика Коломойский рассказал, на что может претендовать Порошенко Действующий президент Украины Пётр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого претендовать на дипломатическую должность.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин, Спартак Мишулин: топ-5 неожиданных итогов ДНК-тестов Для одних ДНК-тесты — настоящее спасение от шарлатанов, но порой за мимолетные романы приходится расплачиваться в прямом и переносном смысле.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Футбол Парфенов: «Непонятно, как засчитали первый гол „Оренбурга“» Непонятно, как засчитали гол, ведь в том моменте боковой арбитр сначала показал положение вне игры.

Финансы Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Шоу-бизнес Джордж Клуни не собирается становиться крестным отцом сына Меган Маркл Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что не собирается становиться крестным отцом сына Меган Маркл и принца Гарри.

Политика В Бельгии сообщили о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией Сопредседатель оппозиционной в Бельгии партии "Список Дестекса" и глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности Клод Монике сообщил о махинациях беженцев с сексуальной ориентацией при подаче прошений о предоставлении политического убежища в этой европейской стране.

Политика Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.