Политика
Белоусов оценил риски для рубля из-за новых пошлин США против КНРЭкономика сегодня 09:54
Курс рубля может снизиться, если США повысят и введут новые пошлины на товары из КНР. Об этом сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Белоусов заявил, что российская экономика готова к названным рискам.
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Космос
Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая
Москвичи 11 мая в рамках Дня астрономии увидят космическое селфи на ВДНХ и смогут посетить беседы с экспертами в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Общество
Проглотивший осу кот покорил соцсети
В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Футбол
6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес
Джонни Депп раскрыл план Эмбер Херд, обвинившей его в побоях
Недавно звезда «Пиратов Карибского моря» заявил, что раскусил план бывшей жены, который та провернула при помощи подруги Йо Тиллет Райт.
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Футбол
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:00
Кино
Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»
Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено в 14:36
Футбол
Кепа Арриcабалага: «Сегодня мы выиграли, а в другом финале проиграли»
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага после победы над "Айнтрахтом" в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы вспомнил про поражение от "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги.
Обновлено в 18:23
Музыка
Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
Обновлено в 08:42
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку
Телеканал РЕН ТВ опубликовал аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем самолета SSJ-100, загоревшегося после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано в пятницу утром в Тихом океане у берегов Курильских островов.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27