Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и КитаяВести.Финанс вчера в 13:09

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. Андрей Белоусов и Антон Силуанов.

Происшествия Названа причина смерти Сергея Доренко Смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» наступила от естественных причин.

Политика Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.

Политика Бывший директор ФБР заявил о препятствии Трампа правосудию Бывший глава ФБР Джеймс Коми полагает, что президент США Дональд Трамп препятствовал проведению правосудия в ходе расследования специального прокурора Роберта Мюллера «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 г. Своё заявление экс-директор ФБР озвучил в эфире CNN.

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.

Происшествия Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.

Политика Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2» Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».

Политика Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.

Транспорт Названы лучшие и худшие авиалинии и аэропорты 2019 года Аэропорт Лиссабона Портела, Португалия (LIS) Среди 72 авиакомпаний, по которым компания располагает статистически значимыми данными, AirHelp оценила их по своевременности исполнения, качеству обслуживания и обработке претензий, причем каждая категория была одинаково взвешена.

Происшествия Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Политика Трамп отказался называть Россию врагом Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Дети Филиппа Киркорова стихами поздравили ветеранов с Днем Победы В подписи к посту звездный родитель указал, что именно так поздравляют с праздником Великой победы младшие Киркоровы.

Происшествия У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7 У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7. По сведениям камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН, энергетический класс землетрясения составил 12,9. Жители Курил ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.

Технологии Цукерберг тайно купил дом на озере Тахо за $59 млн Основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада близ озера Тахо общей стоимостью $59 млн, сообщает Variety.

Гаджеты SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.

Кино Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Оно 2» Pictures показала первый трейлер хоррора "Оно 2". Фильм станет продолжением экранизации романа Стивена Кинга, вышедшей на экраны в 2017 году.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".