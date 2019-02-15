Спорт
Белорусы в РПЛ перестанут считаться легионерами со следующего сезонаSoccer.ru 12:54
Согласно информации министра спорта России Павла Колобкова, уже со следующего сезона белорусские футболисты в России перестанут считаться легионерами. Об этом Колобков заявил на встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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«Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент Российского футбольного союза», — уточнил Колобков, слова которого приводит Belta.by.Sport24.ru12:27
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