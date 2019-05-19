Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»Политика Сегодня вчера в 14:53
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью. Жюри от Белоруссии сообщили, кому раздавали свои баллы во время первого полуфинала, что противоречит правилам конкурса.
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Лазарев оценил отстранение белорусского жюри от голосования на Евровидении
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