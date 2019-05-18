Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»РБК 15:08
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри. Об этом со ссылкой на заявление EBU сообщает портал Eurovoix.
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Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Артист исполнил свою песню Scream.
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
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Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
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Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
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МАК закончил расшифровку черных ящиков сгоревшего самолета SSJ-100
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Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
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Футбол
«Алавес» обыграл «Жирону», «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано»
"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1). В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери.
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Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
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Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Музыка
Мадонна представит новый трек в финале «Евровидения»
Мадонна представит свою новую композицию в финале конкурса песни "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве.
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Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
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Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
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Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено в 14:08
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Более 10 млн американцев прогуляют работу из-за «Игры престолов»
Согласно подсчетам аналитического центра Workforce Institute at Kronos утром 20 мая около 10,7 миллиона американцев прогуляют работу из-за того, что накануне вечером выйдет заключительная серия «Игры престолов».
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
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Политика
Канцлер Австрии предложил провести досрочные парламентские выборы
18 мая объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что скандал, который был раздут из-за «какой-то видеозаписи» — это спланированное «политическое убийство».
Обновлено в 16:36
Политика
В Италии призвали отменить антироссийские санкции
Итальянская партия "Лига" постарается убедить европейских союзников в тщетности изоляции России, заявил РИА Новости министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо.
Обновлено в 10:34
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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