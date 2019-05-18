Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»Политика Сегодня 14:53

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью. Жюри от Белоруссии сообщили, кому раздавали свои баллы во время первого полуфинала, что противоречит правилам конкурса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Организаторы «Евровидения» дисквалифицировали жюри от Белоруссии перед финалом конкурса

Эхо Москвы18:20

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

РБК15:08

Белорусское жюри отстранили от Евровидения

РИА Новости14:04

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» за считанные часы до финала

Комсомольская правда15:40

В финале «Евровидения» показали итоги голосования белорусского жюри

Говорит Москва18:35

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Коммерсантъ14:47

Белорусское жюри отстранено от голосования в финале Евровидения

RT на русском13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн

Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом «Евровидения-2019»

КП - Беларусь12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 19:02
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено в 14:46
Интернет

В Хельсинки реализуют доставку еды на дронах

Завтрак, обед или ужин жители Хельсинки теперь смогут получить при помощи дрона.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Авто

1 500-сильный грузовик перепрыгнул семь машин, установив рекорд Гиннессса

Обновлено в 06:51
Кино

Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Политика

У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе

Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Религия

В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Политика

Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
Политика

В Австрии разразился правительственный кризис

Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Олег Газманов признался, что спит с женой в разных комнатах

Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Политика

В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.
Обновлено вчера в 15:25
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400.
Обновлено в 17:13
Здоровье

Время прокалывать уши: почему детям надевают первые сережки во время цветения черемухи

90 процентов проколов ушей в год приходится на середину мая Перед процедурой врач должен обязательно выяснить все о здоровье ребенка.
Обновлено в 19:07
Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

Обновлено в 07:06
Авто

Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Футбол

Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Экономика

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

Обновлено в 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное