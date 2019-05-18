Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»Коммерсантъ 14:47
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix. Европейский вещательный союз подтвердил отмену участия судей из Белоруссии в финале соревнований.
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