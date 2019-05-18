Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»Коммерсантъ 14:47

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix. Европейский вещательный союз подтвердил отмену участия судей из Белоруссии в финале соревнований.
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Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Коммерсантъ14:47

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Говорит Москва13:22

Белорусское жюри «Евровидения» дисквалифицировали за считанные часы до финала музыкального конкурса

Эхо Москвы14:00

Белорусское жюри отстранено от голосования в финале Евровидения

RT на русском13:51

Белоруссию отстранили от голосования на «Евровидении»

URA.Ru13:41

Белоруссию отстранили от голосования на «Евровидении» 2019

Комсомольская правда12:33

Белорусское жюри отстранили от Евровидения

РИА Новости14:04
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:14, Ашберн

Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом «Евровидения-2019»

КП - Беларусь12:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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