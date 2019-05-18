Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»РБК 15:08

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри. Об этом со ссылкой на заявление EBU сообщает портал Eurovoix.

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

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