Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»РБК 15:08
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри. Об этом со ссылкой на заявление EBU сообщает портал Eurovoix.
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Музыка
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Познер предрек трагический конец человечества
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Экономика
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Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке
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Хоккей
Йоси считает, что в сборной России много отличных игроков
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