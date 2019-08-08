Энергетика
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефтиРоссийская газета 03:39
Белорусский участок нефтепровода "Дружба", проходящий по территории республики, полностью очищен от "грязной" нефти. Об этом сообщают 8 августа местные эксперты со ссылкой на источники в отраслевом ведомстве.
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Политика
Зеленский заявил о намерении легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать в стране азартные игры, в частности казино.
Обновлено в 03:58
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В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
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Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
На Западе оценили возможности «Охотника»
Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
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Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
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«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
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Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
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Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
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3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
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В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
Женщина приехала к дочери из России, чтобы помочь ей с воспитанием малышки Леа — напомним, не так давно Шейк рассталась с Брэдли Купером.
Обновлено в 03:44
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Общество
Медведев поручил продумать усиление противопожарных мер в школах Хабаровского края
Минпросвещения и МЧС проработают вопрос о необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края.
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Общество
Четверть детей в России оказались за гранью бедности
Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.
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Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Технологии
Исследование Accenture: предложениям «умных домов» не хватает персонализации
По словам Антона Кучмы, руководителя практики новых технологий компании Accenture в России, объем рынка систем "умный дом" в России составляет около 9 млрд руб. При этом, по оценке Discovery Research Group, рынок растет примерно по 1 млрд в год.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Маколей Калкин высмеял перезапуск фильма «Один дома»
Не мог не отреагировать на новость и звезда картины Маколей Калкин, который показал, как на самом деле будет выглядеть ребут.
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Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
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В Славянке женщина получила пулю в живот за пленение мужа в гараже
В четверг, 8 августа, стало известно, что накануне в деревне Славянка 48-летняя женщина получила огнестрельное ранение.
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Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
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В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
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Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
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В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес в бассейнах
Женщинам разрешили плавать без верхней части купальника в любом муниципальном бассейне или водоеме Барселоны.
Обновлено вчера в 11:20
Космос
X-37B - последний таинственный полет военного космического самолета
Обновлено вчера в 16:39