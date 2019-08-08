Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» полностью очищен от грязной нефтиСоюзное Вече 04:24
По словам директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова, работы удалось завершить раньше намеченных сроков Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязненной нефти из РФ, сообщил директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:19, Вашингтон
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