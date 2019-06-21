Энергетика

Белорусский участок «Дружбы» очистят от грязной нефти в августеЕвразия Daily вчера в 05:24

Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля. Белорусский участок будет очищен к 15 августа. В настоящее время на территории Белоруссии в трубопроводах находится около 620 тыс. тонн некондиционной нефти.
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