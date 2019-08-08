Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефтиRT на русском 02:35
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти. «Система (предприятия) «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.
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Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
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Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
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УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
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СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
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ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
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В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
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В Instagram шоумен разместил ролик с концерта Барбары Стрейзанд, сравнив певицу с Аллой Пугачевой.
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Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
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Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
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В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
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В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
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