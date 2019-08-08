Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефтиRT на русском 02:35
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти. «Система (предприятия) «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 06:54
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено 06 августа в 11:55
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Сторонники Атамбаева требуют отставки президента в Бишкеке
Собравшиеся требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова.
Обновлено в 13:21
Кино
Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Политика
Совфед планирует составить список мест для проведения митингов
«Необходимо разработать законопроект, который четко бы определил данные места, тем самым он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения», — пояснила она.
Обновлено в 11:13
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Музыка
Умер лидер Silver Jews и Purple Mountains Дэвид Берман
Лидер группы Silver Jews Дэвид Берман ушел из жизни в возрасте 52 лет. Причина смерти музыканта не сообщается.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Калуге водители перекрыли улицу Кирова, чтобы потанцевать
Видео, на котором несколько машин перекрывают улицу Кирова появилось накануне в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович рассказала о своей беременности
Американская актриса Милла Йовович рассказала о том, что ждет ребенка. 43-летняя звезда станет матерью в третий раз.
Обновлено в 08:38
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Посольство США похвалило Зеленского за «храбрость»
Посольство США на Украине похвалило президента страны Владимира Зеленского за «храбрость и сдержанность», соответствующее заявление опубликовано в Twitter американской дипмиссии.
Обновлено в 13:02
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 10:51
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Здоровье
Врач назвала опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16