Энергетика

Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефтиRT на русском 02:35

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти. «Система (предприятия) «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Белорусскую часть «Дружбы» очистили от «грязной» нефти

Взгляд.ру02:38

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти

Российская газета03:39

Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефти

RT на русском02:35

«Полоцктранснефть Дружба» полностью очистили от «грязной» нефти

Газета.Ru03:04

Трубопровод, снабжающий НПЗ «Нафтан», полностью очистили от «грязной» нефти

РИА Новости02:39

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти

News.ru03:17

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очистили от «грязной» нефти

ТАСС02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Общество

Названы города России, в которых кошек предпочитают собакам

В Перми кошек любят больше, чем собак: во II квартале 2019 года Мурки и Барсики находили новый дом на 12 процентов чаще.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Цены на нефть растут после резкого падения

В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов.
Обновлено в 04:33
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Происшествия

Следователи пришли с обыском в офис ФБК

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Активист Фомин задержан по делу о беспорядках в Москве

Активист Сергей Фомин задержан по делу о массовых беспорядках в Москве. Решается вопрос о его аресте, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Политика

Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Политика

Захарова прокомментировала ситуацию в Киргизии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сложившуюся в Киргизии ситуацию, где спецназ попытался взять штурмом резиденцию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 03:44
Общество

ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой

Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Около 14 тысяч животных пострадали во время лесных пожаров в Сибири

По мнению руководителя программы по ООПТ Greenpeace Михаила Крейндлина, часть животных с пострадавших территорий могла покинуть привычный ареал обитания.
Обновлено в 03:06
Экономика

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%

Товарооборот между Китаем и Северной Кореей увеличился на 15,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Кино

«Дылду» Кантемира Балагова покажут на Нью-Йоркском кинофестивале

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошел в программу 57-го Нью-Йоркского кинофестиваля.
Обновлено в 05:14
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество

МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Финансы

Курс юаня снизился до минимума с 15 мая 2008 года

Сегодня, 7 августа 2019 года, Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс национальной валюты по отношению к доллару США до 6,9996 юаня за $1, что является минимумом с 15 мая 2008 года.
Обновлено вчера в 06:53
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:49
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.
Обновлено в 05:07
Экономика

Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии

Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Волочкова похвасталась «счастливым знаком» на отдыхе в Греции

Балерина Анастасия Волочкова выложила в свои Instagram Stories чудо природы — голубей, свивших гнездышко.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело по факту незаконной рубки леса

Обновлено в 03:46
Политика

В бундестаге признали вклад России в объединение Германии

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное