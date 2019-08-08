Энергетика

Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефтиRT на русском 02:35

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти. «Система (предприятия) «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.
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