Энергетика
Белорусский участок «Дружбы» очищен от загрязнённой нефтиRT на русском 02:35
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» полностью очищен от загрязнённой нефти. «Система (предприятия) «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», — приводит ТАСС слова директора ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василия Дроботова.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян
У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В центр Бишкека после штурма дома Атамбаева стянута военная техника
На время операции по задержанию к дому экс-президента стянули десятки спецназовцев, в небе кружил вертолет.
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Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Под Челябинском семья отравилась угарным газом
В Челябинской области двое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Обновлено в 01:49
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Комиссия ФСИН проверит информацию об избиении заключенных в «Крестах»
Обновлено вчера в 07:11
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Экономика
Один из претендентов на акции из дела Baring Vostok готов заключить сделку
Споры вокруг стоимости пакета акций IFTG легли в основу уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, четырех его сотрудников и экс-предправления «Восточного».
Обновлено вчера в 17:47
Наука
Ученые уличили слонов и кабанов в нападениях на домашний скот
Как отмечают исследователи, слоны убивают домашних животных по случайности, а вот всеядные кабаны вполне могут охотиться на ягнят, телят и коз осознанно.
Обновлено в 03:46
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Врач назвал признаки склонности к инфаркту
Как пишет издание «Медикфорум», врач назвал признаки склонности к инфаркту, одним из симптомов «летнего инфаркта» является сильная одышка.
Обновлено в 02:55
Политика
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Службы безопасности Индии задержали около 560 человек в северном штате Джамму и Кашмир, который по-прежнему охвачен волнениями после недавнего решения правительства отменить особый статус этого региона, сообщает государственная радиокорпорация All India Radio.
Обновлено в 02:58
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию
Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю.
Обновлено в 03:08
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Культура
Николас Кейдж пытался найти святой Грааль
В интервью The New York Times Николас Кейдж обсудил свою жизнь, карьеру и несколько историй, связанных с ней.
Обновлено в 04:10
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:40