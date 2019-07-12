с чего всё началось

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Политика Трамп рассказал о смерти Шварценеггера Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Гаджеты Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS В начале недели стало известно, что Destiny 2 не запускается на новой линейке процессоров AMD — Ryzen 3000.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Происшествия Врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии Врачи семилетней девочки Аиши из Ингушетии, которую избивала тетя, считают, что смогут избежать ампутации и сохранить руку ребенка.

Хоккей Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.

Авто Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.

Происшествия Телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта Здание в Киеве, где находится телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гаджеты Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.

Армия и оружие В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.

Происшествия В Афганистане три боевика напали на гостиницу Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.

Шоу-бизнес Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Происшествия В Петербурге нашли тело телеоператора, сообщил источник Тело оператора, который работал с городскими телеканалами, обнаружено в Василеостровском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.

Происшествия Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.

Экономика Кабмин поддержал запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья.

Общество Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.

Экономика Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Политика Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.

Спорт Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.