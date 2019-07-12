Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском вчера в 10:35
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается в сообщении.RT на русскомвчера в 10:35
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Трамп рассказал о смерти Шварценеггера
Президент США Дональдом Трампом заявил, что видел, как умер звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольдом Шварценеггер.
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Для исправления работы Destiny 2 на AMD Ryzen 3000 придётся обновить BIOS
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Авто
Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка
Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта
Здание в Киеве, где находится телеканал «112.Украина» обстреляли из гранатомёта. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
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Обновлено в 06:54
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В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
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В Афганистане три боевика напали на гостиницу
Как заявил представитель Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, правоохранительные органы ликвидировали трёх напавших на отель.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о самочувствии певца после операции
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что солисту коллектива Юрию Шатунову предстоит еще одна операция.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Петербурге нашли тело телеоператора, сообщил источник
Тело оператора, который работал с городскими телеканалами, обнаружено в Василеостровском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 06:02
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
Обновлено 10 июля в 12:28
Экономика
Кабмин поддержал запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья
Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья.
Обновлено в 05:01
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В Петербурге отрепетировали воздушную часть парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ.
Обновлено в 06:41
Экономика
Власти США оштрафуют Facebook на рекордные $5 млрд из-за утечки данных
Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Павар рассказал, почему решил перейти именно в «Баварию»
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар рассказал, почему решил перейти именно в этот клуб.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину украинца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился своими эмоциями о свадьбе Влада Топалова
Знаменитый российский певец Сергей Лазарев не смог приехать на свадьбу своего близкого друга Влада Топалова, из-за чего сейчас очень сильно переживает.
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