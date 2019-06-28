с чего всё началось

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Музыка В Москве стартует музыкальный фестиваль Park Live С 12 по 14 июля в московском парке Горького будет проходить фестиваль Park Live.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Происшествия В российском городе расстреляли полицейских В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Политика Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.

Общество В Севастопольском морском порту уволят каждого десятого В Севастопольском морском порту идёт массовое сокращение штатов.

Происшествия Попавший под поезд на станции метро «Октябрьская» мужчина выжил Мужчина, который упал на рельсы на станции метро "Октябрьская" на Кольцевой линии в Москве, выжил.

Экономика Минтруд увеличит прожиточный минимум «Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Происшествия В Турции дым от лесных пожаров распространился на курорты Отмечается, что дым распространился на курорты Фетхие и Даламан из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла.

Здоровье Тербунская больница получит новое оборудование Врио главы региона Игорь Артамонов посетил Тербунский район. Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Здоровье Младенец с почерневшим лицом перепугал пользователей Сети В США пользователи Сети затравили жительницу Флориды за рождение "уродливого ребенка", сообщает Metro.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Спорт Голландка Хассан побила мировой рекорд Мастерковой 23-летней давности Голландка Сифан Хассан выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Монако и побила мировой рекорд в беге на одну милю (1609 метров).