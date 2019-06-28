Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском 10:35

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается
 в сообщении.
RT на русском10:35

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