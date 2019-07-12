Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском 10:35

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение «грязной» нефти

News.ru10:45

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

RT на русском10:35

Белорусский оператор «Дружбы» досрочно завершил вытеснение «грязной» нефти

РИА Новости10:27

«Гомельтранснефть Дружба» досрочно очистила нефтепроводы от «грязной» нефти

Finam.Ru10:30

Белоруссия досрочно вытеснила обратно в РФ «грязную» нефть из «Дружбы»

ПРАЙМ10:28

Белоруссия завершила откачку загрязненной нефти в Россию

Rambler News Service10:33

Гомельтранснефть Дружба досрочно очистила нефтепровод от грязной нефти

Financial One10:19
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Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Политика

Министр труда США ушел в отставку

Министр труда США Александр Акоста, связанный с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвинили в совращении несовершеннолетних, ушел в отставку.
Обновлено в 10:41
Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Политика

Телеведущий с Украины обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Валенсия» заключила контракт с Черышевым

Обновлено в 10:19
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Генк» объявил о переходе Я. Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Обновлено в 10:44
Армия и оружие

САА отбила атаки боевиков «Ан-Нусры» в Хаме

Обновлено вчера в 07:30
Здоровье

Голикова обеспокоена сокращением населения Мурманской области

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова потребовала принять меры по сокращению смертности населения Мурманской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:33
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

Полпред УрФО прокомментировал задержание своего помощника Воробьева

Обновлено в 07:07
Общество

Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке

Три вице-губернатора Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили выговор от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова из-за вырубки деревьев в Муринском парке, сообщили MR7.ru в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Финансы

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Политика

Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе

Обновлено в 09:20
Театры

Скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

11 июля не стало Олега Дмитриева. Информацию о кончине актера и режиссера подтвердило руководство МДТ.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 08:47
Политика

В Кремле признали перегибы в применении закона об оскорблении власти

Напомним, что в ходе проведения прямой линии российский лидер заявил о том, что закон об оскорблении власти не имеет в своем контексте «ничего необычного».
Обновлено в 06:32
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Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
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