Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из РоссииВедомости 11:40
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании. Как отметила «Гомельтранснефть Дружба», работы завершены досрочно.
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«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается в сообщении.RT на русском10:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
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Футбол
«Урал» разгромил «Уфу» в матче молодежного первенства России
Футболисты екатеринбургского «Урала» оказались сильнее сверстников из «Уфы» в первом туре молодежного первенства России.
Обновлено в 06:01
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Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова
Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Рамзана Кадырова Центарой.
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Джокович вышел в финал Уимблдона
Обновлено в 11:02
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике
На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
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Ещё один пляж в Крыму залило зловонной массой
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Игры
Valve запустила лаборатории Steam
Компания Valve представила новый раздел в своём игровом сервисе «Лаборатории Steam».
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
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Авто
В России отзывают 3 машины Porsche
Компания Porsche отзывает из-за проблем с подушками безопасности 3 автомобиля 718 Cayman и 911.
Обновлено в 08:29
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
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Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
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Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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