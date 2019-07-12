Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском 10:35
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается в сообщении.RT на русском10:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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