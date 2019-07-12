с чего всё началось

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

Наука Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.

Теннис Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.

Политика Пропажа денег и падение рейтингов: за что Путин уволил губернатора Севастополя В четверг Путин снял с поста главу Севастополя Овсянникова. Пресс-секретарь Песков заметил, что губернатор сам попросил уволить его.

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.

Общество Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Врио главы Пентагона обсудит с министром обороны Турции поставки С-400 Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер заявил, что обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

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Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

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Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".

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Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.

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Футбол «Оренбург» подписал контракт с Аюповым «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника «Нижнего Новгорода» Тимура Аюпова.

Общество Выбираем район: сколько стоит жилье в 1 км от Кремля на Бульварном кольце Бульварное кольцо представляет собой непрерывную последовательность различных бульваров и площадей, которые растянулись на 9 км. Сегодня кольцо находится на территории нескольких районов ЦАО — Хамовников, Арбата, Пресненского, Тверского, Мещанского, Басманного и Таганского.