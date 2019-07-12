Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском 10:35

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается
 в сообщении.
RT на русском10:35

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Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

RT на русском10:35

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Ведомости11:40

«Дружба» очищена досрочно

Вести.Ru11:12

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение в Россию грязной нефти

Говорит Москва10:59

Минск заявил о досрочном вытеснении грязной нефти обратно в Россию

РБК11:43

Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено

ТАСС10:32

Белорусский оператор «Дружбы» досрочно завершил вытеснение «грязной» нефти

РИА Новости10:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
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Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

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Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
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