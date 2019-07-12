Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском вчера в 10:35

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 10:35

Подробнее о событии

Минск заявил о досрочном вытеснении грязной нефти обратно в Россию

РБКвчера в 11:43

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Ведомостивчера в 11:40

«Дружба» очищена досрочно

Вести.Ruвчера в 11:12

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение в Россию грязной нефти

Говорит Москвавчера в 10:59

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

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Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено

ТАССвчера в 10:32

Белорусский оператор «Дружбы» досрочно завершил вытеснение «грязной» нефти

РИА Новостивчера в 10:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Шоу-бизнес

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Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Спорт

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
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В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
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В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

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Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде

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Обновлено в 08:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
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В работе «Билайна» произошел сбой

По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
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Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

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Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

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Политика

Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Политика

Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
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Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Политика

Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского

Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Первый замначальника СКЖД арестован за взятку

Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
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Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

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Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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Жена Овечкина выложила фото с хоккеистом с яхты на отпуске в Италии

Обновлено в 09:25
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Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

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