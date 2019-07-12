Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефтиRT на русском вчера в 10:35
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Белоруссии», — указывается в сообщении.RT на русскомвчера в 10:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество
Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля
Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Леди Гага переезжает в дом Брэдли Купера
Известная певица Леди Гага переезжает в дом особняк Брэдли Купера. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 06:11
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет
Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий
В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 10:59
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика
В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»
В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
Обновлено в 05:00
Игры
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Политика
Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде
Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию
На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено в 08:07
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»
В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Первый замначальника СКЖД арестован за взятку
Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 06:26
Экономика
Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%
11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:28
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25