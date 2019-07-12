с чего всё началось

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Общество Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Шоу-бизнес Леди Гага переезжает в дом Брэдли Купера Известная певица Леди Гага переезжает в дом особняк Брэдли Купера. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на друга актера.

Футбол Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Спорт Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".

Политика Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций в суде Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить провокаций в сторону его подзащитного во время заседания суда, которое пройдет 15 июля.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

Экономика Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Политика Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Происшествия Первый замначальника СКЖД арестован за взятку Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Экономика Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1% 11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.