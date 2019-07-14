Спорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапеРБК 06:01
Грузовик перевернулся на 33-м из 327 километров спецучастка, проходившего по территории Китая между городами Байинбаолинг и Алашань, сообщает официальный сайт соревнования. Отмечается, что после переворота грузовик Вязовича встал на колеса, проехал 200 м, после чего остановился.
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