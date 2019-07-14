Автоспорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапеРБК 06:01
Экипаж белорусской команды «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича попал в серьезную аварию на восьмом этапе ралли-рейда «Шелковый путь».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
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В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
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Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции
В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
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Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
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Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
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Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап чемпионата "Формула 1" 2019 года.
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Политика
Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель
За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.
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Политика
Джуканович пошел по стопам Порошенко
Русская православная церковь, по словам митрополита Илариона, сочла своим долгом выступить в защиту Сербской церкви в Черногории.
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Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции
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Авто
Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
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Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
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Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
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Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве
Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
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Общество
Полнолуние 17 июля: что стоит делать, а от чего следует воздержаться
В среду, 17 июля, в 0:38 часов по московскому времени произойдет полнолуние, оно совпадет с лунным затмением.
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Футбол
«Барселона» провела презентацию Гризманна
«Барселона» представила нападающего Антуана Гризманна в качестве нового футболиста команды.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
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Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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В окаменевшем куске бирманского янтаря палеонтологи обнаружили лапу птицы, которая обладала уникальной особенностью – ее средний палец был в два раза длиннее голени.
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Назван тип боли, сигнализирующий о дефиците витамина В12
Медики из Великобритании рассказали о типе боли, которая может сигнализировать о дефиците витамина В12.
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Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E
Тайваньская компания HTC намерена возродить смартфон Wildfire, который в новом исполнении получит приставку Е. Производитель заинтересован в том, чтобы девайс поступил в продажу на российский рынок.
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